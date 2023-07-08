МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россиянам стоит инвестировать в Мексике в сферы, связанные с искусственным интеллектом и кибербезопасностью, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Мексика намерена увеличить поставки текилы в Россию

"Я думаю (перспективно инвестировать – ред.), во всё, что связано с искусственным интеллектом. Еще одна тема — это безопасность. Например, кибербезопасность, учитывая, что в России эта сфера очень развита", — сказал посол в беседе с агентством.

При этом он считает, что также для российских бизнесменов были бы интересны инвестиции в производство систем наблюдения и оборудования для компьютеров в Мексике. "Я знаю, что много стартапов хотели бы использовать системы наблюдения в сельском хозяйстве, тут большие перспективы", — сказал посол.

В свою очередь, Мексика может многое предложить стартапам из России, указал посол.

"В первую очередь надо помнить, что в Мексике проживает наибольшее число испаноговорящих людей в мире. Поэтому если стартап создает продукт на испанском языке для мексиканцев, им намного проще зайти с этим продуктом на другие испаноговорящие рынки. Может, им надо будет немного адаптировать его под разные диалекты испанского. Мексиканский рынок может стать отправной точкой для стартапов для дальнейшего продвижения в остальных странах Латинской Америки и испаноговорящего мира", — добавил он.

Отвечая на вопрос о наличии каких-либо юридических проблем при открытии бизнеса в республике для россиян, посол уточнил, что есть определенные требования по этому вопросу как в России, так и в Мексике.

"Из-за незнания люди опасаются открывать свое дело, не хотят столкнуться с проблемами. Поэтому я бы это не назвал проблемами, надо соответствовать требованиям. Я бы посоветовал предпринимателям обратиться в посольство, мы им можем объяснить все, что требуется для открытия своего бизнеса в Мексике, так как у каждого вида бизнеса свои требования. Мы можем в этом помочь", — подчеркнул он.

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