МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Французская компания Kering SA, владеющая такими брендами как Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, приобрела парфюмерную компанию Creed за 3,5 миллиарда евро, начав захватывать рынок элитной косметики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Исследование показало, на сколько западная косметика дороже российской

"Французская люксовая группа Kering отдала 3,5 миллиарда евро за приобретение парфюмерного бренда Creed, поскольку владелец Gucci приступает к стратегически важной экспансии в конкурентном секторе элитной косметики", — говорится в сообщении.

Ранее Kering также стремилась к расширению в ряде сфер, однако по итогу ее представители решили сосредоточиться на "красоте, как ключевой области роста". В феврале компания объявила о создании нового косметического подразделения для разработки косметики и парфюмерии для своих модных брендов. Для его управления был нанят высокопоставленный руководитель косметической компании Estée Lauder.

Kering SA — одна из крупнейших в мире групп компаний класса люкс: она управляет такими модными домами, как Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni. За прошлый год, согласно газете, ее выручка составила в ​​20,4 миллиарда евро.

Компания Creed была основана в 1760 году в Лондоне как ателье по пошиву одежды для европейской знати. Позже она преобразилась в парфюмерный бренд и в 1854 году, по просьбе Наполеона III, переехала в Париж. Одеколоны Creed, как отмечают авторы статьи, издавна использовали члены британской королевской семьи, в том числе король Георг III.