МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" одобрил buy back объемом до 29,99% капитала по 14 200 рублей за акцию, сообщает пресс-служба компании. Глава совдира НАУФОР допускает доллар по 110-120 рублей к осени

"ПАО "Полюс" объявляет о решении совета директоров одобрить программу приобретения до 40 802 741 обыкновенных акций общества. Цена приобретения акций в рамках программы приобретения составляет 14 200 рублей за одну акцию, что представляет премию… в размере приблизительно 32,56% по отношению к цене закрытия торгов акциями на Московской бирже 7 июля 2023 года и подлежит уплате в рублях в порядке и на условиях, предусмотренных программой приобретения….Максимальное количество акций, которое может быть приобретено, составляет приблизительно 29,99% всех размещенных акций", — говорится в сообщении

Также уточняется, что заявки на продажу акций будут приниматься с 14.00 10 июля до 17.00 9 августа.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" в 2022 году снизил добычу золота на 6%, до 2,6 миллиона унций (79 тонн). Крупнейшими акционерами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).