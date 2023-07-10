ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует продать в РФ в июле около 30 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов, таким образом на 8% превысить пока лучший результат компании в этом году — 27,8 тысячи машин, достигнутый в июне. "АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

При этом по сравнению с июлем прошлого года продажи увеличатся в 3 раза: тогда показатель составлял 10,3 тысячи машин Lada.

"Мы планируем выйти и таким разгоночным темпом, уже с учетом продаж Vesta, вплотную подойти к планке 30 тысяч автомобилей", — сказал он в кулуарах выставки "Иннопром", отвечая на вопрос о планах по продажам в этом месяце.