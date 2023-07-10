ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Бизнес РФ выступает против использования механизма налога на сверхприбыль компаний в будущем, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Иннопром-2023" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В России вскрыли налоговые махинации на 45 миллионов рублей

В середине июня Шохин заявил, что РСПП имеет "парочку вопросов" к законопроекту о налоге на сверхприбыль крупных компаний и планирует его "пошлифовать". Отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждаются ли до сих пор изменения в законопроект по налогу на сверхприбыль ко второму чтению или все решения уже приняты, Шохин сказал в кулуарах "Иннопрома", что бизнес беспокоит точность формулировок относительно обеспечительного платежа.

"Нас там беспокоит точность формулировок… В частности, если налогоплательщик, уплатив 5% до конца ноября, ошибется в каких-то расчетах и ему будут пересчитывать налог в январе, то мы боимся, что при нынешних формулировках это может стать массовым явлением. Поэтому надо четко зафиксировать, что каких-то ошибки и неточности не являются основанием для начисления налога по 10%-ой ставке при условии, что основная сумма была уплачена до конца этого года", — пояснил он.

"Естественно, мы против того, чтобы механизм windfall tax использовался в будущем", — добавил глава РСПП. Он также прокомментировал предложение комитета Госдумы по энергетике, который в конце июня предложил исключить из перечня плательщиков налога на сверхприбыль дополнительно ряд компаний ТЭК, в том числе в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов.

"На самом деле у нас подход такой: поскольку базовые цифры согласованы, а ими являются 5% и 10% (ставки налога на сверхприбыль — ред.), 300 миллиардов рублей (объем средств, которые власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет этого налога — ред.), то любые исключения за счет бюджета", — сказал Шохин.

В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Он коснется предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое — до 5%.

Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил в интервью РИА Новости, что гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя.