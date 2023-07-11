ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве". Песков назвал Союзное государство продвинутой кооперацией

"Мы, на самом деле, даже в полной мере не ожидали того стремления реальных производственников говорить о продукции Союзного государства. Мы будем это поддерживать", — сказал Мезенцев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на выставке "Иннопром-2023", проходящей в Екатеринбурге.

"Сегодня мы обратились в адрес Дениса Валентиновича Мантурова и Петра Александровича Пархомчика (вице-премьеры РФ и Белоруссии – ред.) – мы ждем заявок на проекты и программы Союзного государства, как вписанные в единую работу по обеспечению совместной конкурентоспособности и технологического суверенитета", — добавил госсекретарь СГ.