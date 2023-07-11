МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Гостиничный портфель Cosmos Hotel Group, входящей в группу АФК "Система", пополнился пятизвездочным отелем в Улан-Удэ (Бурятия), сообщает компания. "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг АФК "Система" на уровне ruAA-

"Cosmos Selection Ulan-Ude — единственный пятизвездочный отель в столице Бурятии. Уникальный регион России со своей особой природой, культурой, искусством, кухней, религией привлекает все больше туристов на протяжении всего года. Наш новый отель стал уже вторым объектом в этом регионе после строящегося на берегу Байкала пятизвездочного курорта Cosmos Collection Baikal Resort", — сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого привели в сообщении компании.

Там отметили, что объект в самом центре Улан-Удэ состоит из офисного центра и отеля на 37 номеров, который будет принимать гостей под брендом Cosmos Selection.

"В Cosmos Selection Ulan-Ude будет доступна вся необходимая для работы и отдыха инфраструктура: семь категорий номеров, фитнес-клуб с термальной зоной и бассейном, три переговорных комнаты вместимостью от 45 до 110 человек, подземная парковка на 60 машиномест. При отеле будет находиться ресторан, лобби-бар, панорамный вращающийся бар и терраса на крыше, которые доступны не только гостям, но и для всех желающих", — говорится в сообщении.

Cosmos Hotel Group — одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке, в ее портфель входит более 35 отелей в 20 городах России и мира. Компания осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 10 тысяч единиц.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.