МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не поддерживает идею введения льготных тарифов на электроэнергию для мобильных операторов, считает, что это создаст неравные условия бизнесу, сообщили РИА Новости в министерстве. Минэнерго США закупает 3,2 миллиона баррелей нефти для стратрезерва

Газета "Известия" во вторник написала, что Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ прорабатывает идею введения льготного тарифа на электроэнергию для мобильных операторов. Он поможет сдержать рост цен на сотовую связь, считают эксперты. Операторы меру поддерживают, однако, как отмечает издание, она может привести к повышению нагрузки для других потребителей и увеличению объема перекрестного субсидирования более чем на 1 миллиард рублей в год.

"Установление льготных тарифов на электрическую энергию для определенных коммерческих организаций создает неравные условия ведения бизнеса, приведет к росту перекрестного субсидирования, идет вразрез с проводимой политикой в электроэнергетике и не поддерживается Минэнерго России", — прокомментировало ведомство.

В министерстве также обратили внимание на тот факт, что введение дополнительной льготной категории противоречит решению президента России о недопустимости введения новых особенностей ценообразования (льгот) для отдельных категорий потребителей, необходимости установления конечных сроков их действия и сокращения перекрестного субсидирования.

В настоящее время в РФ государственному регулированию подлежат конечные тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также тарифы на услуги по передаче электрической энергии для всех категорий потребителей. Для населения тариф на электроэнергию является льготным, он ниже экономически обоснованного уровня ее стоимости, пояснили в Минэнерго.

Цена на электроэнергию для потребителей, не относящихся к населению, не регулируется, а формируется по конкурентным ценам, складывающимся под воздействием спроса и предложения. При этом стоимость зависит от вида техподключения к электросетям и способа приобретения электроэнергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности).

Механизм перекрестного субсидирования позволяет устанавливать тариф на электроэнергию для определенных категорий ниже экономически обоснованного за счет его увеличения для иных потребителей. Остановить рост "перекрестки" в электроэнергетике РФ не удается, более того, по итогам текущего года ее прирост станет максимальным и достигнет 294 миллиардов рублей, подсчитали в Институте экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.