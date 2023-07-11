МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и "Белаз" (управляющая компания холдинга "Белаз-Холдинг") укрепят сотрудничество в целях импортозамещения и расширения экспортной деятельности, соответствующее соглашение на полях "Иннопрома" подписали гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и гендиректор "Белаз" Сергей Никифорович. В Екатеринбурге показали полностью российскую "Ласточку"

"Сотрудничество РЭЦ и "Белаз" откроет новые перспективы для международного сотрудничества, в том числе позволит российскому бизнесу расширить свое присутствие на рынке Белоруссии. Группа РЭЦ готова предоставить все необходимые инструменты и ресурсы для расширения сотрудничества российских и белорусских компаний, поддерживая их на всех этапах внешнеторговых операций", — сказала Никишина.

"Благодаря содействию РЭЦ "Белаз" укрепит свой производственный и экспортный потенциал, привлечет новых поставщиков из России, увеличив тем самым импортозамещение. Особое внимание планируется уделить расширению возможностей использования потенциала МСП в промышленной кооперации и решению задач по импортозамещению крупного холдинга", — отметил Никифорович.

Подписание соглашения состоялось в рамках делового форума "Промышленный диалог: Россия — Беларусь" в присутствии заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Петра Пархомчика.