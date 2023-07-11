ВАРШАВА, 11 июл — ПРАЙМ. Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их последующего изъятия, заявил журналистам министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. Польше предрекли гражданскую войну

По его словам, во вторник "принято решение о назначении принудительного управления акциями компаний, владельцем, участником, акционером которых является россиянин Вячеслав Кантор, которого мы знаем как совладельца группы Azoty".

"Сегодня наступает исторический момент, когда мы его лишаем этих акций с помощью введения принудительного управления. С сегодняшнего дня российский капитал и компании из Кипра, Люксембурга лишены возможности распоряжаться акциями. Сегодня мы лишаем его права распоряжаться акциями, а нашей целью является лишить акций россиянина и принадлежащих ему компаний с помощью правового механизма", — добавил министр.

Он отметил, что пока польское право не позволяет лишить Кантора принадлежащих ему акций. "Но можно компенсировать их стоимость, а эта компенсация будет заморожена", — заявил Буда.

Вячеслав Кантор является владельцем российского производителя минеральных удобрений "Акрон", которому принадлежит 20% польской группы по производству удобрений Azoty.