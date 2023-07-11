МИНСК, 11 июл — ПРАЙМ. Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. Лукашенко призвал воспользоваться окном возможностей для экспорта в Россию

"Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", — сказал Лукашенко.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игоря Брыло, для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России.