МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Продажи продуктов "Лаборатории Касперского" для частных пользователей в России за первые пять месяцев 2023 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, по оценкам компании, объем данного рынка в стране существенно не меняется, скорее идет замещение международных игроков, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс" увеличит выплаты "белым" хакерам

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные крупной аналитической компании сообщила, что российский рынок продуктов для пользовательской кибербезопасности за год сократился на 60% по числу продаж лицензий и примерно на столько же в деньгах.

"За первые пять месяцев 2023 года продажи продуктов "Лаборатории Касперского" для частных пользователей увеличились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это связано с импортозамещением, а также с пересмотром подхода к предоставлению кибербезопасности в начале этого года", — ответили в компании на вопрос о том, как изменились её продажи на российском рынке.

Отмечается, что теперь компания предлагает частным пользователям цифровую защиту в формате единого решения — Kaspersky — по модели подписки. "Более того, по нашим оценкам, объем рынка B2C-решений в области кибербезопасности существенно не меняется, скорее идет замещение международных игроков", — добавили в компании.