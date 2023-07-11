ВАРШАВА, 11 июл — ПРАЙМ. Польша ведет процесс продажи дочерней компании "Новатэка" Novatek Green Energy, заявил журналистам министр развития и технологии республики Вальдемар Буда. Венгрия просила продлить исключение из санкций для "дочки" MOL

Осенью прошлого года Польша ввела принудительное управление в компании Novatek Green Energy, включенной в национальны санкционный список. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон тогда назвал эти действия грабежом и бандитизмом и сообщил, что компания уже обратилась в связи с этим и в суд в Польше, и в Европейский суд.

"Мы ранее приняли решения, касающиеся "Новатэка". Процесс уже очень продвинут. Мы ведем процесс продажи этого имущества", — сказал Буда во вторник.

До попадания в санкционный список компания Novatek Green Energy продавала в Польше пропан-бутан и сжиженный природный газ, располагая 85-километровой сетью дистрибуции. После включения в санкционный список правительство Польши обязало польскую компанию PSG временно использовать эту инфраструктуру для продолжения оказания услуг потребителям.

Ранее во вторник Буда также сообщил, что Польша ввела принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их последующего изъятия.