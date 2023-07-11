МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Маскатом увеличивается, есть потенциал для углубления сотрудничества, российские инвесторы заинтересованы в производстве удобрений в Омане, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. Лавров оценил усилия ООН по российской части "зерновой сделки"

"Наше общее мнение, что эту тенденцию (роста товарооборота — ред.) нужно поддержать. Цифры значительно растут, но потенциал экономического взаимодействия гораздо больше", — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой.

Несмотря на снижение товарооборота России и Омана во время пандемии, "в прошлом году возобладала тенденция к росту. Он увеличился на более чем 45% и в первые четыре месяца нынешнего года еще более, чем на 50%», — продолжил министр.

Ранее исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев в интервью РИА Новости рассказал, что основная доля российских экспортных поставок приходится на стандартные для региона товарные группы: продовольствие, включая зерно (40%), минеральные продукты (26%), металлы (26%). Он добавил, что в импорте из Омана преобладают химическая продукция (70%) и минералы (16%), причем его объем составляет всего 1,6% от экспорта РФ в Султанат.

Лавров также добавил в разговоре с оманским коллегой: "Как раз буквально перед завершением наших переговоров упоминали об интересе нескольких российских инвесторов в том, чтобы на территории Омана развивать производство удобрений, участвовать в реализации проектов, связанных с водопользованием, причем по удобрениям наши компании заинтересованы наладить производство, ну, и химикатов, и удобрений с прицелом не только на полное удовлетворение рынка Султаната Оман, но и на экспорт в страны Южной, Юго-Восточной Азии, Африки.

"Эти планы находятся на рассмотрении оманских друзей, мы сегодня подтвердили готовность к их реализации, так что, надеемся, последует реакция", — добавил министр.