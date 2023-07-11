МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Россия прорабатывает вопрос о запуске консультаций по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах со странами АСЕАН, заявили в МИД России. Россия предоставит АСЕАН инструменты для взаимной торговли, заявили в ЕЭК

В российском дипведомстве отметили, что односторонние санкции Запада оказали негативное влияние на показатели экономических связей России с АСЕАН, по итогам прошлого года товарооборот снизился на 4,4%.

"В интересах выправления ситуации прорабатывается вопрос о запуске консультаций по внедрению национальных валют во взаимные расчеты", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В МИД указали, что главы внешнеполитических ведомств России и стран АСЕАН 13 июля обсудят углубление взаимодействия в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах.

"Особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", – подчеркнули в российском дипведомстве.