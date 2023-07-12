МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Почта России" запустила сервис быстрой оплаты и оформления онлайн-заказов "Почта.Покупки", оформленные с помощью сервиса покупки компания доставит в любое из 38 тысяч отделений, 7 500 почтоматов или на дом покупателям, говорится в сообщении компании. Самозанятых обязали указывать в рекламе сведения о себе при онлайн-продажах

"Почта России запустила новый сервис "Почта.Покупки" для быстрой и удобной оплаты онлайн-покупок. С его помощью можно платить картой и заказывать доставку, не вводя никаких данных — они автоматически добавятся из аккаунта "Почта ID". Благодаря сервису клиентам не только проще покупать товары, но и заказывать их доставку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оплаты через "Почта.Покупки" нужно привязать карту к "Почта ID" — учётной записи "Почты" с сохраненными именем, адресом и номерами банковских карт — она есть уже у 68 миллионов человек. Чтобы оплатить покупку в интернет-магазине с помощью нового сервиса, необходимо нажать кнопку "Почта.Покупки" на странице с выбором способа оплаты и авторизоваться с помощью "Почта ID".

"Оформленные с помощью "Почта.Покупки" покупки "Почта" доставит в любое из 38 000 отделений, 7 500 почтоматов или на дом покупателям", — отметили в компании.