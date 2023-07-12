МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ущерб от хакерских атак на криптовалютные сервисы в первом полугодии 2023 года снизился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 0,6 миллиарда долларов с более чем 1,5 миллиарда, следует из данных исследования сервиса безопасности криптовалютных активов "Шард". В Kaspersky назвали кибератаки идеологически мотивированными

"Число хакерских атак в сравнении с первым полугодием 2022 года осталось на том же уровне, при этом ущерб за первое полугодие 2023 года сократился почти втрое. За сопоставимый период прошлого года общий ущерб к середине 2022 года переваливал за 1,5 миллиарда долларов, тогда как сейчас он оценивается в 0,6 миллиарда", — говорится в сообщении компании.

Эксперты объясняют это тем, что криптовалютная индустрия и инвесторы еще не успели оправиться от крупных мошенничеств, связанных с проектом LUNA и криптовалютной биржей FTX, крах которых существенно подорвал веру в стабильность криптовалют.

При этом тренд атак на децентрализованные сервисы в первом полугодии этого года сохранился и доля таких атак от общего числа составила порядка 85%. Около 5% атак также пришлось на блокчейн-мосты и иные сервисы, а на криптобиржи — лишь 10%. "Это связано с тем, что несмотря на серьезный ущерб от взломов, владельцы таких сервисов не предпринимают мер к обеспечению должного уровня безопасности своих платформ", — объясняет компания.

"Одной из тенденций этого полугодия явился тот факт, что злоумышленники, похитив крупные суммы, вступали в переговоры с владельцами пострадавшего сервиса и за небольшое вознаграждение и обещание не обращаться в правоохранительные органы возвращали похищенные средства. Ярким примером служат кейсы со взломом протокола Euler Finance с ущербом 197 миллионов долларов, а также взлом смарт-контракта монеты миксера Tornado Cash (ущерб 2 миллиона долларов). В обоих случаях практически все средства были возвращены", — отметил директор по расследованиям "Шард" Григорий Осипов.