ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Запрет на закупку иностранных дронов для реализации гражданского госзаказа планируется ввести в РФ до конца 2023 года, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Володин призвал ориентироваться на российский автопром в госзакупках

"До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа", — сказал он в ходе сессии на промышленной выставке "Иннопром-2023".