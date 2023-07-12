Осьмаков рассказал, когда введут запрет на госзакупки иностранных дронов
Первый замглавы Минпромторга Осьмаков: госзакупки иностранных дронов запретят к 2024 году
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Запрет на закупку иностранных дронов для реализации гражданского госзаказа планируется ввести в РФ до конца 2023 года, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
"До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа", — сказал он в ходе сессии на промышленной выставке "Иннопром-2023".