МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. MTS AI, дочерняя компания МТС, приобрела 16-процентную долю в российском разработчике платформы для роботизации бизнес-процессов Primo RPA, говорится в релизе компании. ФСК купила стекольные активы японской NSG Group в России

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о приобретении ее дочерней компанией МTS AI доли 16% в компании Primo RPA, российском разработчике одноименной платформы для роботизации бизнес-процессов (RPA) в закупках, бухгалтерии, продажах, HR и других направлениях", — говорится в релизе.

В компании отмечают, что с приобретением доли Primo RPA в портфеле продуктов МТС для бизнеса появится платформа для внедрения роботизации любой сложности и масштаба: от запуска роботов-ассистентов до полной автоматизации ключевых бизнес-процессов.

MTS AI планирует интегрировать в Primo RPA свои разработки в сфере искусственного интеллекта: к примеру, систему синтеза и распознавания речи Audiogram и технологию распознавания лиц для автоматизированного приема на работу. Они позволят автоматизировать процесс заполнения документации, проводить проверку личности сотрудников.

"Уход иностранных игроков с российского рынка, на которых приходилось порядка 75% всех проектов, открывает новые возможности для отечественных компаний. Ключевым трендом сейчас является объединение возможностей RPA с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, особенно в сфере речевых технологий", — прокомментировал директор по инвестициям и развитию MTS AI Алексей Постернак.

Управляющий директор Primo RPA Михаил Иванов добавил, что сотрудничество даст возможность роботизации новых типов задач на базе уже существующих решений компании, а также предоставит "доступ к уникальным технологиям и экспертизе в области искусственного интеллекта".