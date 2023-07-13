ЦБ назвал переориентацию на розничных инвесторов ключевым вызовом для российских компаний
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Переориентация на интересы розничных инвесторов является одним из ключевых вызовов для российских компаний, считает директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
"У нас цифры недавние были, что в два раза вырос объем участия физических лиц в торгах на Московской бирже. Безусловно, сам объем упал, поэтому можно, конечно, говорить об определенной корреляции", — сказала она, выступая на XVII Международном форуме корпоративных секретарей.
Тем не менее, в настоящее время доля российских инвесторов — физических лиц в объеме торгов российскими акциями на Московской бирже превышает 80%, продолжила она.
"Это означает, что основной инвестор сейчас — это розница. И переориентация, в том числе и на интересы розницы, — сейчас тоже один из ключевых вызовов для российских компаний, которые хотят оставаться лицом к инвесторам. Надо понимать, какие у этого инвестора страхи, надежды, ожидания и опасения", — сказала она.
https://1prime.ru/business/20230713/841073825.html