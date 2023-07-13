МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Переориентация на интересы розничных инвесторов является одним из ключевых вызовов для российских компаний, считает директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. ФНС назвала долг компаний перед бюджетом временным явлением

"У нас цифры недавние были, что в два раза вырос объем участия физических лиц в торгах на Московской бирже. Безусловно, сам объем упал, поэтому можно, конечно, говорить об определенной корреляции", — сказала она, выступая на XVII Международном форуме корпоративных секретарей.

Тем не менее, в настоящее время доля российских инвесторов — физических лиц в объеме торгов российскими акциями на Московской бирже превышает 80%, продолжила она.

"Это означает, что основной инвестор сейчас — это розница. И переориентация, в том числе и на интересы розницы, — сейчас тоже один из ключевых вызовов для российских компаний, которые хотят оставаться лицом к инвесторам. Надо понимать, какие у этого инвестора страхи, надежды, ожидания и опасения", — сказала она.