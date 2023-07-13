МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Риска дефицита ветеринарных препаратов в России нет, а у наиболее востребованных зарубежных средств, в том числе вакцин, есть отечественные аналоги, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Минсельхоз предложит фермерам свое видение стандартов услуг агротуризма

С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию. Россельхознадзор в конце июня сообщал, что производственные площадки в РФ иностранных компаний, выпускающих препараты для животных, постепенно проходят проверки на соответствие требованиям GMP: на 36 площадках они уже завершены, по 20 готовятся отчеты по итогам инспекций, а еще 23 включены в график инспектирования.

"Риск дефицита ветпрепаратов отсутствует. Минсельхозом России осуществляется постоянный мониторинг ситуации на рынке лекарственных средств для ветеринарного применения", — сообщает пресс-служба министерства.

По данным Минсельхоза, сейчас в РФ зарегистрировано 782 лекарственных препарата для домашних питомцев. Из них 570, или 73% — отечественного производства; 212, или 27% — зарубежные. "У наиболее востребованных средств зарубежного производства, в том числе вакцин, имеются отечественные аналоги", — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что отечественные производители лекарственных средств для животных ведут активную разработку новых высокотехнологичных препаратов. Кроме того, есть отдельные группы препаратов из медицинского сектора, которые могут использоваться в гуманной ветеринарии. Также российскими предприятиями регистрируются препараты для ветеринарного применения, аналоги которых есть в медицинском секторе — например, анальгетики.

Изменения в 171-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" предусматривают упрощенные требования при госрегистрации ветпрепаратов для домашних животных, которые были ранее зарегистрированы в РФ в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, напомнили в пресс-службе.