МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Большое количество релокаций холдингов в Россию из иностранных юрисдикций и появление сложных корпоративных структур в ближайшем будущем станет вызовом для российской судебной системы, считает директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. Экономисты ожидают повышения ЦБ Турции ключевой ставки

"Что мне кажется нашим вызовом ближайшего будущего. Мы все знаем, что большие компании, крупный бизнес очень долгое время структурировали владение, акционерные соглашения через иностранные юрисдикции, и соответственно, судебные разбирательства шли в иностранных юрисдикциях. Сейчас эта опция отпала", — сказала она, выступая на XVII международном форуме корпоративных секретарей.

По словам Курициной, очевидно ожидается в том или ином юридическом виде большое количество релокаций холдинговых структур в Россию и появление очень сложных корпоративных структур, в том числе публичных, с непривычным для российского законодательства и правосознания корпоративным управлением.

"На мой взгляд, очень серьезным вызовом ближайшего времени, ближайших нескольких лет будет ответ, в том числе судебной системы. Потому что, очевидно, споры и иски будут. И ответ, насколько наша судебная система будет готова справиться с этим, насколько наши традиционные юристы и судьи, воспитанные в нашей обычной системе, будут готовы разбираться в этих кейсах, и что там в итоге будет побеждать или нет, — это нам предстоит с любопытством наблюдать", — сказала директор департамента ЦБ.