МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рост стоимости авиабилетов по РФ в январе-мае составил в среднем 6,2% или 420 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. Мишустин дал совет "Аэрофлоту", как строить самолеты

"Минтранс России ведет постоянный мониторинг уровня цен на авиабилеты и во взаимодействии с авиакомпаниями принимает меры для сохранения доступности авиаперевозок. Так, на основе данных ФАС России, обработанных Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 рублей", – сказал Чалик.

Он добавил, что аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается.

"По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", — говорится в сообщении.

Также Игорь Чалик уточнил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.

"Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований", — сказал Чалик, чьи слова приводятся в сообщении Минтранса.

"Меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты", — отметил он.