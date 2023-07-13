МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Вопрос о новом повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Алросы" не обсуждается, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Аналитик заявил о высоком мировом спросе на российские алмазы

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон, который повысил на февраль-март 2023 года НДПИ для "Алросы" на 19 миллиардов рублей.

"(Ранее — ред.) мы сказали, что поскольку сейчас идет бюджетный цикл, осенью все вопросы будут рассматриваться, поэтому я не говорил, что будет обязательно повышение. Я еще раз могу подтвердить, что сейчас этот вопрос даже не обсуждается", — сказал Сазанов на вопрос журналистов.

"Поэтому вопрос по "Алросе", в том числе, могу заверить вас, не обсуждается", — добавил он.