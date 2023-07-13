МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Датская компания Lego сохранила свое юридическое лицо в России, однако о возобновлении полноценной работы в стране речи пока не идет, рассказала РИА Новости вице-президент по детским и ювелирным товарам Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) Мария Голенкова. В GIM Unimpresa заявили о желании вернуться в Россию после ухода

"У компании Lego действительно остается в России юридическое лицо. Однако о возобновлении полноценной работы пока, насколько мы знаем, речи не идет", — заявила Голенкова, комментируя информацию о том, что подразделение Lego в РФ продолжает работать, а руководство бренда не хочет его ликвидировать, так как надеется скоро вернуться в страну, хоть и не решило, когда именно возобновится полноценная работа.

Голенкова также уточнила, что сеть "Мир Кубиков" поставляет Lego в Россию по параллельному импорту.

В июле 2022 года в Inventive Retail Group сообщили РИА Новости, что датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России — компанией "Мир кубиков". При этом в этом же месяце Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта, в частности в него попал бренд Lego. До этого, в начале июня, сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок.