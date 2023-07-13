МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum ожидает, что судебное разбирательство по передаче ее российских активов во внешнее управление начнется в конце 2023 года, говорится в сообщении компании. О возможных компенсациях Fortum речи не идет, заявил Песков

Fortum сообщил, что направил уведомления о споре в связи с нарушениями Россией своих обязательств в рамках двусторонних инвестиционных соглашений, которые РФ заключила с Нидерландами и Швецией.

"Эти уведомления о споре являются первым шагом, необходимым в арбитражном разбирательстве, которое, как ожидается, будет начато в конце 2023 года. Fortum будет добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и своих инвестиций в Россию на сумму в несколько миллиардов евро", — говорится в сообщении.