МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Работодатели стали чаще обращаться в Роструд за услугами инспектора труда для выявления нарушений на своих предприятиях, сообщила пресс-служба ведомства. Работники и работодатели смогут решать разногласия онлайн, заявил Роструд

"Последнее время профвизиты становятся востребованы среди работодателей: все чаще они сами инициируют визит инспектора труда к себе на предприятие, чтобы узнать, все ли верно они делают и не допускают ли нарушений", — передаёт слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца пресс-служба.

По данным ведомства, профилактический визит с разъяснениями по вопросам трудового законодательства является одной из наиболее эффективных мер профилактики. Примечательно, что по его итогам нет ни протоколов, ни штрафов.

Пресс-служба также добавила, что в первом полугодии 2023 года Роструд провел около 600 тысяч профилактических мероприятий, что в три раза больше аналогичного периода в прошлом году.

"Профилактика стала ключевым инструментом в работе инспекций труда, позволяющим предотвратить нарушения трудового законодательства при одновременном снижении административной нагрузки на бизнес. В арсенале инспектора сегодня сразу несколько профилактических инструментов: консультации, выдача предостережений, профвизиты. Они помогают действовать превентивно в вопросах соблюдения трудового законодательства, а также помогают устранить имеющиеся нарушения, не применяя при этом мер инспекторского реагирования", – цитирует Шкловца пресс–служба.