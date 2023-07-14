МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в первом полугодии текущего года нарастила производство минеральных удобрений на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,669 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Глава РАПУ ждет роста производства минеральных удобрений в России

Производство аммиака, в том числе для внутреннего потребления группы, выросло на 7,8% — до 1,507 миллиона тонн.

Выпуск азотных удобрений увеличился на 12,4% — до 2,879 миллиона тонн, включая 1,108 миллиона тонн аммиачной селитры (снижение на 13%), 975 тысяч тонн карбамида (рост на 17,5%) и 751 тысячу тонн карбамидно-аммичной смеси (рост на 64,1%).

Выпуск сложных удобрений вырос на 0,9% и составил 1,212 миллиона тонн.

Группа "Акрон" включает в себя предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). У группы есть три портовых терминала и сбытовые сети в России и Китае.