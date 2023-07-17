МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российские экспортеры вне зависимости от зерновой сделки продолжат выполнять все контрактные обязательства, говорится в заявлении Союза экспортеров зерна, опубликованном в телеграм-канале союза. Глава РЗС оценил последствия приостановки участия России в зерновой сделке

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернется к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.

"Российские экспортеры зерна подтверждают свою приверженность делу борьбы с мировым голодом. Россия — крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки", — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что "все контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены".