МИНСК, 18 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций Запада нужно принимать оперативные решения по выработке логистики доставки потребителям белорусских экспортных грузов. ВВП Белоруссии вырос в первом полугодии

"Обстановка и внешнеполитическая конъюнктура сегодня развиваются крайне динамично. Но, надо отдать должное, белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в условиях санкций. Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Ключевой момент — скорость принятия решений", — приводит во вторник слова Лукашенко госагентство Белта. Данное заявление он сделал на совещании по вопросу создания портовых мощностей и по проекту указа о реализации калийных удобрений.

Глава государства отметил, что в январе этого года уже рассматривался вопрос о портовых мощностях для перевалки белорусских грузов. В основном речь шла о калийных удобрениях, во вторник об этом также пойдет речь, плюс поставки нефтепродуктов, добавил Лукашенко.

"Направления работы были определены, все необходимые решения приняты. Пришло время сверить часы и, если нужно, подкорректировать и согласовать наши дальнейшие действия и планы", — сказал президент.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей, включая калийную и нефтепереработку. При этом Литва запретила с февраля 2022 года транзит по своей территории в порт белорусских калийных удобрений. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск перестраивает логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах. В том числе у республики есть планы иметь в собственности морскую портовую инфраструктуру в Санкт-Петербурге и Мурманской области.