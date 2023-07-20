МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основной российский производитель и экспортер микроэлектроники АО "Микрон" (Зеленоград) по условиям мирового соглашения поставит производителю банковских карт ООО "Алиот" 2,1 миллиона чип-модулей до начала весны 2024 года, следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

Ранее сообщалось, что суд в июне утвердил мировое соглашение в деле по иску "Алиота" к "Микрону" на 312 миллионов рублей, но условия договоренностей не были известны.

Как говорится в судебном акте, в феврале 2022 года стороны заключили договор поставки чипов. В январе этого года "Алиот", не получив продукцию "Микрона", уведомил производителя чипов о расторжении контракта, а затем подал иск о взыскании задолженности.

По условиям мирового соглашения, ответчик в счет погашения долга, а также в качестве компенсации всех возможных убытков истца, включая неустойку, взял на себя обязательство поставить "Алиоту" 2,1 миллиона чипов на общую сумму около 328 миллионов рублей. Продукция должна быть поставлена четырьмя партиями, начиная с августа этого года и до 28 февраля 2024 года (включительно).

В мае газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщала, что Минпромторг пытается согласовать для "Микрона" возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода.