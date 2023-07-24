МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Инвестиционная активность российских компаний достигла в июле максимума с 2009 года, предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами, сообщили в Банке России. "Новатэк" втрое увеличил инвестиции в НИОКР в 2022 году

"Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года. Предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами", — говорится в сообщении

Индикатор бизнес-климата Банка России в июле уменьшился до 6,2 пункта, оставаясь вблизи максимальных значений за последние 10 лет. Текущие оценки компаний относительно производства и спроса снизились в большинстве отраслей. Позитивные ожидания предприятий на ближайшую перспективу были более сдержанными по сравнению с июнем, отмечает регулятор.

Ценовые ожидания бизнеса увеличились после их снижения в предыдущие два месяца, однако не превысили средних значений 2021–2022 годов.