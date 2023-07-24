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https://1prime.ru/business/20230724/841174140.html
Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Инвестиционная активность российских компаний достигла в июле максимума с 2009 года, предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными... ПРАЙМ, 24.07.2023
бизнес, новости, россия, центробанк, инвестиционная активность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Инвестиционная активность российских компаний достигла в июле максимума с 2009 года, предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами, сообщили в Банке России.
"Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года. Предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами", — говорится в сообщении
Индикатор бизнес-климата Банка России в июле уменьшился до 6,2 пункта, оставаясь вблизи максимальных значений за последние 10 лет. Текущие оценки компаний относительно производства и спроса снизились в большинстве отраслей. Позитивные ожидания предприятий на ближайшую перспективу были более сдержанными по сравнению с июнем, отмечает регулятор.
Ценовые ожидания бизнеса увеличились после их снижения в предыдущие два месяца, однако не превысили средних значений 2021–2022 годов.