ВАРШАВА, 25 июл — ПРАЙМ. Польша ввела принудительное управление в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service, собственниками которых, по данным властей, являются граждане РФ, сообщает министерство развития и технологий республики. СМИ рассказали, от чего страдает Польша

"Очередное решение министра развития и технологий Вальдемара Буды о введении временного принудительного управления для компаний, связанных с россиянами. На этот раз оно касается компаний Boerner Insulation и Boerner Service", — говорится в сообщении. Собственниками обеих компаний, по данным польской стороны, являются граждане России Сергей Колесников и Игорь Рыбаков.

Оба предприятия были внесены в санкционный список министерства внутренних дел и администрации Польши. Boerner Insulation является производителем строительных изоляционных материалов, в основном минеральной ваты. На фабрике работают около 200 человек. Boerner Service занимается в основном продажей строительных изоляционных материалов. В компании работают около 50 человек.

"Мы являемся первой страной в Европе, которая ввела институт временного принудительного управления. Сегодня я принял еще одно решение о его введении. На этот раз это компании из строительной отрасли, в которых работают около 250 человек", — цитирует Буду его пресс-служба. Ранее Польша уже ввела принудительное управление активами компаний "Новатэк", "Газпром", а также трех компаний, принадлежащих предпринимателю Вячеславу Кантору.

Польша 26 апреля опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций — 35 фирм и 15 частных лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Бакальчук, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие.

Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями — запрет въезда на территорию Польши.