МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в малом и среднем бизнесе (МСБ), но, чтобы расширить его применение в данном сегменте предпринимательства, надо выработать своеобразный кодекс поведения, чтобы все решения в области ИИ соответствовали этическим нормам и правилам безопасности, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Медведев прокомментировал шутку Байдена об искусственном интеллекте

"Решения, связанные с использованием возможностей искусственного интеллекта, активно внедряют на предприятиях малого и среднего бизнеса. Они используют ИИ для автоматизации рутинных и повторяющихся задач, таких как обработка данных, сортировка электронной почты и управление процессами бизнеса", — сказал он.

Все эти решения, добавил глава ТПП РФ, "улучшают эффективность, сокращают время и повышают качество работы".

Вместе с тем, по его мнению, чтобы расширить применение ИИ в МСБ, надо выработать "своеобразный кодекс поведения, чтобы решения в данной сфере соответствовали, прежде всего, этическим нормам и правилам безопасности".

Обеспечение безопасности в сфере применения ИИ вообще должно занимать центральное место, считает Катырин.

Сейчас, заметил он, появляются даркнет-аналоги таких популярных решений, как чат-бот ChatGPT, заметную активность на черном рынке проявляет WormGPT, который может беспрепятственно использоваться для создания фишинговых писем, вредоносного ПО или маскировки вредоносного кода.

"В связи с этим добросовестный бизнес, особенно МСП, который не обладает необходимыми бюджетами и инструментами, нуждается в государственных механизмах по выявлению и ликвидации возможных рисков", — заключил глава ТПП РФ.