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https://1prime.ru/business/20230725/841184970.html
Путин отметил успехи российского бизнеса
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. Отечественный бизнес ведет успешную деятельность, удалось гарантировать стабильность реального сектора, а также добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил... ПРАЙМ, 25.07.2023
бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, бизнес, экономика рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Отечественный бизнес ведет успешную деятельность, удалось гарантировать стабильность реального сектора, а также добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил на совещании по экономическим президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", — сказал он.
Российский лидер уточнил, что именно такую задачу ставили власти страны, "формулируя подходы к экономической политике".