МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Отечественный бизнес ведет успешную деятельность, удалось гарантировать стабильность реального сектора, а также добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил на совещании по экономическим президент России Владимир Путин. ВВП России прибавит более двух процентов в 2023 году, считает Путин

"Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", — сказал он.

Российский лидер уточнил, что именно такую задачу ставили власти страны, "формулируя подходы к экономической политике".