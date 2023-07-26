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De Beers сократила продажи алмазов на десять процентов с 10 по 25 июля
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Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в шестом бизнес-цикле текущего года (с 10 по 25 июля) на 10,1% по сравнению с предшествовавшим циклом... ПРАЙМ, 26.07.2023
бизнес, новости, de beers, алмаз, продажа
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в шестом бизнес-цикле текущего года (с 10 по 25 июля) на 10,1% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 410 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Пятый бизнес-цикл длился со 5 по 20 июня. Продажи за тот период были пересмотрены до 456 миллионов с 450 миллионов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в шестом бизнес-цикле упали на 35,7%.
"В соответствии с сезонными тенденциями продажи необработанных алмазов продолжали оставаться на более низком уровне в ходе шестого цикла продаж в этом году", — прокомментировал гендиректор компании Эл Кук (Al Cook). Как отметил глава компании, участники отрасли продолжают проявлять осторожность в закупках в свете сохраняющихся макроэкономических сложностей.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.