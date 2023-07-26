МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Первый в России магазин турецкого мебельного бренда Kelebek открылся на площадях "Снежной королевы" в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве, передает корреспондент РИА Недвижимость с официального открытия магазина. Wildberries запустил продажи умных телевизоров под собственным брендом

Как сообщил журналистам на церемонии открытия коммерческий директор эксклюзивного импортера Kelebek Денис Разумов, для посетителей магазин начнет работу на этой неделе, точной даты он не назвал.

В настоящее время в магазине представлена корпусная и мягкая мебель, матрасы, предметы декора и текстиль, а также товары для сада. "Пока здесь не будет кухни, не будет для ванных комнат мебели и сантехники. Остальное все есть: текстиль, декор, спальни, гостиные, диваны, стулья, банкетки", — рассказал Разумов.

Он также добавил, что в ближайшее время планируется провести переговоры с торговыми центрами "Мега" по вопросу открытия новых магазинов Kelebek. "Вообще с "Мегой" мы хотим делать сеть и стартанем с "Мегами" во всех регионах, где у них есть (торговые центры — ред.), будем думать и открывать там магазины. Думаю, уже в этом году что-то будет", — сказал Разумов.

"Мега" — это первая площадь, которую рассматриваем, а так нам интересны разные форматы, и наверняка бренд будет адаптироваться под российские реалии. Пока мы хотим работать в тех локациях, где возможно сделать магазин от тысячи-полутора тысяч квадратных метров", — уточнил он.

Мебельный бренд Kelebek основан в Турции в 1935 году, входит в Doğanlar Holding Kelebek Group.