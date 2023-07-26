Первый в России турецкий магазин мебели Kelebek открыли вместо "Снежной королевы" в Москве
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Первый в России магазин турецкого мебельного бренда Kelebek открылся на площадях "Снежной королевы" в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве, передает корреспондент РИА Недвижимость с официального открытия магазина.
Как сообщил журналистам на церемонии открытия коммерческий директор эксклюзивного импортера Kelebek Денис Разумов, для посетителей магазин начнет работу на этой неделе, точной даты он не назвал.
В настоящее время в магазине представлена корпусная и мягкая мебель, матрасы, предметы декора и текстиль, а также товары для сада. "Пока здесь не будет кухни, не будет для ванных комнат мебели и сантехники. Остальное все есть: текстиль, декор, спальни, гостиные, диваны, стулья, банкетки", — рассказал Разумов.
Он также добавил, что в ближайшее время планируется провести переговоры с торговыми центрами "Мега" по вопросу открытия новых магазинов Kelebek. "Вообще с "Мегой" мы хотим делать сеть и стартанем с "Мегами" во всех регионах, где у них есть (торговые центры — ред.), будем думать и открывать там магазины. Думаю, уже в этом году что-то будет", — сказал Разумов.
"Мега" — это первая площадь, которую рассматриваем, а так нам интересны разные форматы, и наверняка бренд будет адаптироваться под российские реалии. Пока мы хотим работать в тех локациях, где возможно сделать магазин от тысячи-полутора тысяч квадратных метров", — уточнил он.
Мебельный бренд Kelebek основан в Турции в 1935 году, входит в Doğanlar Holding Kelebek Group.
https://1prime.ru/business/20230726/841192062.html