МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американская химическая корпорация 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) завершила продажу российских активов, следует из финансового отчета компании. Danone деконсолидирует активы в России

"Компания 3М приостановила деятельность своих дочерних предприятий в России в марте 2022 года и завершила продажу соответствующих активов в июне 2023 года", — говорится в отчете.

В отчете также говорится, что компания получила 18 миллионов долларов прибыли за выход из российских активов.

Компания отмечает, что 3М осуществляет и другие операции, в которых некоторые виды сырья отправляются поставщиками из России, и в связи с геополитикой у компании возникли перебои с поставками. "Подобная геополитическая напряженность может привести, в частности, к кибератакам, дальнейшим перебоям в цепочке поставок, что отразится на клиентах, занимающихся переработкой и сбытом продукции, повышению стоимости энергоносителей, снижению потребительского спроса и изменениям", — говорится в сообщении.

В конце марта газета РБК со ссылкой на источники и президента научно-производственного холдинга ВМП Михаила Вахрушева сообщала, что 3М проводит переговоры с ВМП по поводу продажи активов в России.

3M — один из крупнейших производителей респираторов в мире, основанный в 1902 году. Компания также специализируется на изготовлении медицинского оборудования, берушей и прочих расходных материалов. В России у группы было два завода — в Алабуге и Волоколамске.