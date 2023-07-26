МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля российского бизнеса на африканском рынке "крайне невелика", при этом в вопросах развития деловых связей со странами континента Россия обладает преимуществом благодаря своему подходу, заявила РИА Новости председатель правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер. Песков назвал причину сокращения числа лидеров на саммите "Россия — Африка"

"Крупные российские компании, которые уже не первый год ведут бизнес в Африке, продолжают свою работу. Появляются и новые — российский бизнес пытается заходить в Африку в ранге среднего предпринимательства. Между тем, общего показателя недостаточно для того, чтобы говорить, что российский бизнес в Африке присутствует", — сказала она, подчеркнув, что доля российских компаний на африканском рынке "крайне невелика".

По словам эксперта, российские бизнесмены задействованы в проектах в области горной добычи, энергетики, поставок нефтепродуктов, сельского хозяйства, телекоммуникаций и такое сотрудничество выгодно для африканских стран благодаря подходу россиян.

"Россия в перспективе может быть вовлечена практически во все сектора африканской экономики благодаря своему подходу. Российская сторона помогает государствам Африки выстроить и обеспечить собственный технологический суверенитет", — отметила Цайзер.

На данный момент, российские бизнесмены выбирают для ведения бизнеса менее турбулентные и более предсказуемые с точки зрения правового регулирования страны Западной, Южной и Северной Африки, добавила она.

По словах эксперта, в условиях нарастающей конкуренции на континенте не только возможен, но и взаимовыгоден трехсторонний формат сотрудничества компаний из России, Китая и Индии.