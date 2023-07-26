МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля российского бизнеса на африканском рынке "крайне невелика", при этом в вопросах развития деловых связей со странами континента Россия обладает преимуществом благодаря своему подходу, заявила РИА Новости председатель правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер.

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"Крупные российские компании, которые уже не первый год ведут бизнес в Африке, продолжают свою работу. Появляются и новые — российский бизнес пытается заходить в Африку в ранге среднего предпринимательства. Между тем, общего показателя недостаточно для того, чтобы говорить, что российский бизнес в Африке присутствует", — сказала она, подчеркнув, что доля российских компаний на африканском рынке "крайне невелика".

По словам эксперта, российские бизнесмены задействованы в проектах в области горной добычи, энергетики, поставок нефтепродуктов, сельского хозяйства, телекоммуникаций и такое сотрудничество выгодно для африканских стран благодаря подходу россиян.

"Россия в перспективе может быть вовлечена практически во все сектора африканской экономики благодаря своему подходу. Российская сторона помогает государствам Африки выстроить и обеспечить собственный технологический суверенитет", — отметила Цайзер.

На данный момент, российские бизнесмены выбирают для ведения бизнеса менее турбулентные и более предсказуемые с точки зрения правового регулирования страны Западной, Южной и Северной Африки, добавила она.

По словах эксперта, в условиях нарастающей конкуренции на континенте не только возможен, но и взаимовыгоден трехсторонний формат сотрудничества компаний из России, Китая и Индии.