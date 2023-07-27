МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Треть работодателей из тех, кто пытается удерживать желающих уволиться сотрудников, предлагают более комфортный график работы, на втором месте — повышение зарплаты, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. Работодатели стали чаще вызывать инспекторов Роструда на предприятия

"На вопрос "Пытаетесь ли вы удерживать сотрудников, собравшихся увольняться?" 64% работодателей ответили "только самых ценных и эффективных", — указывается в исследовании, проведенном среди 1780 российских руководителей компаний и начальников отделов с 19 по 26 июля в городах-миллионниках.

При этом, замечается в нем, "26% стараются удержать всех сотрудников, 10% никогда никого не удерживают".

В результате исследования выяснилось, что многие из тех, "кто предпринимает меры по удержанию, делают это с помощью корректировки графика работы сотрудника в сторону более комфортного — так ответили 32%".

Чуть меньше работодателей (28%) в этом случае поднимают зарплату, 23% оказывают моральную поддержку, стараются помочь советом, 6% предлагают более высокую должность, 6% дают расширенный соцпакет, 5% отправляют на обучение.

Любопытно, что среди работодателей 34% заявили, что всегда могут заранее предугадать уход сотрудника, 55% предвидят это лишь иногда, 11% признались, что никогда не замечают тревожных признаков, подчеркивается в исследовании.