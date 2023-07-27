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Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов
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Доля стран Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" почти достигла 20 процентов, показатель должен вырасти после саммита "Россия — Африка", заявил глава госкорпорации... ПРАЙМ, 27.07.2023
бизнес, новости, рособоронэкспорт, африка, заказы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Доля стран Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" почти достигла 20 процентов, показатель должен вырасти после саммита "Россия — Африка", заявил глава госкорпорации Александр Михеев.
Гендиректор "Рособоронэкпорта" отметил, что уровень портфеля заказов компании в течение нескольких лет остается высоким. Исключения, по его словам, составляли колебания, связанные с подписанием и выполнением контрактов.
"Доля африканских стран в нем сегодня приближается к 20%, при этом мы ждем роста этого показателя по результатам саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге", — сказал Михеев.
Он добавил, что после первого саммита в 2019 году госкорпорация подписала с африканскими странами свыше 150 контрактов.
Кроме того, сообщил Михеев, средний портфель заказов "Рособоронэкспорта" оценивается в 50 миллиардов долларов.