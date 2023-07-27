С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Доля стран Африки в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" почти достигла 20 процентов, показатель должен вырасти после саммита "Россия — Африка", заявил глава госкорпорации Александр Михеев. В Швеции назвали российское оружие, ставшее серьезной угрозой ВСУ

Гендиректор "Рособоронэкпорта" отметил, что уровень портфеля заказов компании в течение нескольких лет остается высоким. Исключения, по его словам, составляли колебания, связанные с подписанием и выполнением контрактов.

"Доля африканских стран в нем сегодня приближается к 20%, при этом мы ждем роста этого показателя по результатам саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге", — сказал Михеев.

Он добавил, что после первого саммита в 2019 году госкорпорация подписала с африканскими странами свыше 150 контрактов.

Кроме того, сообщил Михеев, средний портфель заказов "Рособоронэкспорта" оценивается в 50 миллиардов долларов.