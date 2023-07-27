С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Государственные компании России и Африки занимают более 90% мирового рынка добычи алмазов, поэтому им нужно определиться с общей повесткой по устойчивому развитию и едиными стандартами в области ответственного ведения бизнеса, заявил глава "Алросы" Павел Маринычев в ходе выступления на втором саммите "Россия — Африка". De Beers сократила продажи алмазов на десять процентов с 10 по 25 июля

"Нам как компании кажется важным на уровне алмазодобывающих участников отрасли — государственных компаний Африки и России, а мы вместе — это более чем 90% добычи алмазов всего мира, определиться с соответствующей общей повесткой по устойчивому развитию и едиными стандартами в области ответственного ведения бизнеса. Те стандарты, которые являются базовыми и не навязанными нам", — сказал Маринычев.

По его словам, в этой связи компания считает своевременным и важным начавшийся диалог между африканскими алмазодобывающими странами и Россией по выработке общих подходов к дальнейшему ведению добычи. "В том числе с целью обеспечения стабильного, предсказуемого и устойчивого рынка алмазов, отвечающему нашим национальным интересам", — отметил Маринычев.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.