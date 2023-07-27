МИД заявил, что попытки политизации отрасли добычи алмазов не достигнут успеха
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Попытки отдельных государств политизировать алмазодобывающую отрасль не достигнут успеха, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Некоторые страны пытаются политизировать любую отрасль сотрудничества, алмазодобывающая отрасль не является исключением… Деструктивным силам сделать это не удается и не удастся ", — сказал дипломат на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".
Он выразил надежду, что алмазодобывающая промышленность и Кимберлийский процесс и далее будут основываться на принципах равноправного партнерства.
"Он (Кимберлийский процесс — ред.) доказал свою релевантность… Удалось существенно сократить долю конфликтных алмазов в мировой торговле с 15% до менее 1%", — подчеркнул Биричевский.
По его словам, данный институт содействует социальному и экономическому развитию стран, добывающих алмазы, что крайне важно.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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