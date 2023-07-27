С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Попытки отдельных государств политизировать алмазодобывающую отрасль не достигнут успеха, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В ООН назвали причину неудачи "черноморской инициативы"

"Некоторые страны пытаются политизировать любую отрасль сотрудничества, алмазодобывающая отрасль не является исключением… Деструктивным силам сделать это не удается и не удастся ", — сказал дипломат на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Он выразил надежду, что алмазодобывающая промышленность и Кимберлийский процесс и далее будут основываться на принципах равноправного партнерства.

"Он (Кимберлийский процесс — ред.) доказал свою релевантность… Удалось существенно сократить долю конфликтных алмазов в мировой торговле с 15% до менее 1%", — подчеркнул Биричевский.

По его словам, данный институт содействует социальному и экономическому развитию стран, добывающих алмазы, что крайне важно.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.