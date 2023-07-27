МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. ООО "МеталлСеверСтрой" получил разрешение на покупку российских активов нефтесервисной группы Eriell, следует из распоряжения, подписанного президентом Владимиром Путиным. Путин отметил пользу МТК "Север — Юг" для Африки

Eriell — международная нефтесервисная компания, которая предоставляет услуги строительства и капитального ремонта скважин для компаний нефтегазовой отрасли. В России Eriell работает с крупнейшими нефтегазовыми компаниями.

"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. №520… разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "МеталлСеверСтрой" сделок по приобретению: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Эриэлл Менеджмент"… 99,99 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Энергия нефтегазового сервиса"… и 0,01 процента долей в уставном капитале указанного общества, принадлежащего ЭРИЭЛЛ ГмбХ", — сказано в документе.

Согласно распоряжению, для совершения соответсвующих сделок иные разрешительные документы не понадобятся.