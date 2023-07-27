С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Политизация Кимберлийского процесса естественна, без этого невозможно, но она должна быть конструктивной, заявила директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко. Глава "Алросы" оценил долю России и Африки на мировом рынке алмазов

"В части Кимберлийского процесса — действительно, он очень политизирован последние годы, и, наверное, это естественный процесс, без этого невозможно. Но позиция Российской Федерации всегда заключалась в том, что даже политизация должна быть конструктивной. Она не должна быть оголтелой и не должна влиять на принятие решений только в отношении отдельных, вроде как бы привилегированных стран", — сказала она в рамках сессии "Устойчивое развитие алмазодобывающих сообществ" на саммите "Россия — Африка".

По ее словам, РФ всегда была настроена на взаимопонимание и сотрудничество с партнерами из африканских стран.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.