МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Санкции в отношении алмазодобывающей отрасли России и компании "Алроса" не играют определяющей роли, заявил генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев на форуме "Россия — Африка". Глава Афросоюза оценил, как Россия справляется с санкциями

"Алроса" была включена в санкционные списки США и Великобритании весной 2022 года, в связи с событиями на Украине. Как сообщало агентство Блумберг еще в апреле прошлого года, перебои с поставками отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания.

"Уже принятые за последние 1,5 года и планируемые новые односторонние санкции в отношении нашей страны, России, и ее алмазодобывающей отрасли, то есть нашей компании "Алроса", в данном контексте, конечно, играют важную роль, но она, эта важная роль, не определяющая. На самом деле, те сложности в регулировании отрасли, о которых я говорил, накапливались годами, а те санкции в отношении нашей компании и нашей отрасли, а это треть мировой алмазной добычи — только лишь обострения", — отметил Маринычев.

АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов. Основные акционеры — Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), Саха (Якутия) — 25% плюс одна акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.