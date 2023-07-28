МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выросло в России с начала года на 4%, особенно заметный подъем наблюдается в сферах почтовой связи и курьерской доставки, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". Госдума установила фиксированные взносы для ИП новых российских регионов

"Аналитики "Контур.Фокуса" изучили ситуацию с количеством юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за шесть месяцев текущего года и заметили рост бизнеса почти на 4% (c 7,066 миллиона по 7,329 миллиона). Он произошел главным образом за счет увеличения числа ИП", — говорится в исследовании.

Так, если в начале 2023 года в стране насчитывалось 3,875 миллиона предпринимателей, то к концу июня их стало 4,096 миллиона, количество же юрлиц за период с января по июнь выросло несущественно — с 3,19 миллиона по 3,23 миллиона.

Результаты исследования показали, что больше всего выросла отрасль, связанная с почтовой связью и курьерской доставкой.

"Прирост с начала 2023 года составил 7,8%. Второе место заняла розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, ее прирост — 7,7%", — подчеркивается в исследовании.

"То, что курьерские службы вышли в топ по приросту, — закономерно. На это повлияла пандемия, во время которой вырос спрос на доставку. Тогда люди поняли, что заказывать товары "до двери" удобно, и продолжили пользоваться сервисами даже после снятия ограничений", — заявил эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев.