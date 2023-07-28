С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Российский бизнес должен быть более агрессивным в Африке, чтобы конкурировать с главными соперниками на этом рынке — Китаем и Турцией, заявил исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Джордж Эломби, выступая на форуме "Россия-Африка". Танзания пригласила российские компании добывать алмазы в стране

"Нам нужно немного больше агрессии со стороны российского бизнеса. Российским компаниям нужно быть более агрессивными, нужно использовать преимущества доброй воли, которую мы видим", — сказал он на сессии "Экспортный потенциал Россия – Африка в условиях новых вызовов".

Глава Афрэксимбанка отметил, что многие африканские руководители, в том числе и он сам, учились в российских университетах и хорошо видят поддержку, которую Россия оказывает африканцам на политическом уровне. "Сейчас геополитика даже укрепила эту добрую волю. Нужно, чтобы бизнес был более смелым", — заявил он.

Вместе с тем Эломби отметил, что лидером среди иностранных инвесторов в Африке сейчас является Китай. "Это очень большая экономика, и они готовы принять на себя большие риски", — признал он. "А рядом с Россией здесь существует Турция. Турецкие бизнесмены уже заходят на наш континент с большой агрессией, с большой активностью. Мы считаем, что российским бизнесменам тоже нужно быть смелее и активнее", — заявил он.

"Вот, например, Турецкие авиалинии — почти в 40 городов в Африке летают. На континенте нет недостатка в пассажирах и Турецкие авиалинии делают этот бизнес. Он у них работает, они связывают людей по всему миру. Даже сюда (на форум в Санкт-Петербург — ред) на этой неделе многие прилетели Турецкими авиалиниями. Что они сделали для этого? Насколько они лучше авиакомпаний из России? У них просто есть решимость, поставлена цель и они работают", — заметил Эломби.

"Мы приглашаем вас приходить со знаниями, с навыками. Нам нужны компетенции, а деньги найдутся", — подчеркнул он.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.