С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Саммит "Россия-Африка" смог сблизить российских и африканских предпринимателей, в частности в сфере агробизнеса, Россия продолжает приближать к себе африканские страны, заявил РИА Новости директор нигерийской компании "Mumin Agro Foods and Drugs" на полях мероприятия. Россия поставила в Африку рекордный объем пшеницы, заявил глава Минсельхоза

"Россия приближает к себе Африку – и это довольно хорошо… Сегодня на форуме я познакомился со многими российскими предпринимателями, обзавёлся многими контактами. У меня оказалась отличная возможность увидеть и поговорить с довольно большим количеством предпринимателей из моей сферы работы – агробизнеса. Я считаю, что Россия – одна из ведущих стран, обладающих крупным бизнесом в сельскохозяйственной сфере", — сказал собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.