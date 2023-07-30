МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении эксперимента по упрощению таможенных процедур для бизнеса из Калининградской области при продаже товаров через интернет жителям материковой части России, сообщила пресс-служба кабмина. "Аэрофлот" ввела два допрейса между Москвой и Калининградом

"У компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан из Калининградской области появится возможность продавать свою продукцию через интернет жителям материковой части России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента, упрощающего таможенные процедуры при перемещении товаров из российского эксклава", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства пояснили, что в настоящее время товары, вывозимые за пределы особой экономической зоны, которая совпадает с границами Калининградской области, подлежат таможенному контролю. Беспошлинный же вывоз товаров возможен только лично.

"Это обстоятельство препятствует развитию интернет-торговли в регионе. В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны", — указано в сообщении.

Упрощенный порядок будет применяться в случае, если стоимость и вес товаров не превысят норму в 1 тысячу евро и 31 кг соответственно (такие параметры установлены документами Евразийского экономического союза для беспошлинного ввоза товаров личного пользования).

"Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. По его итогам будет принято решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе", — добавили в пресс-службе правительства РФ.